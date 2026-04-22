Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterdeki personele geçmiş olsun dileklerini iletti ve olayın nedeni hakkında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Temelli'de, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterindeki personele ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Silahlı Kuvvetlerimize ve kazadan sağ kurtulan personelimize geçmiş olsun. Yaşanan kazanın nedeni tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe