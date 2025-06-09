Cevdet Yılmaz'dan İsrail'e Tepki

Cevdet Yılmaz'dan İsrail'e Tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in uluslararası sularda 'Madleen' adlı gemiye müdahalesini lanetleyerek, Netanyahu yönetiminin insan haklarına aykırı uygulamalarını eleştirdi ve uluslararası toplumdan gerekli karşılığın verilmesini talep etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz. İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir" dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası sularda 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz. İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halklının yanında olmaya devam edeceğiz. Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkumdur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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