Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski AK Parti Milletvekili Aydoğan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden 22 ve 23. dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "22 ve 23'üncü dönem Afyonkarahisar Milletvekilimiz Halil Aydoğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Halil Ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, teşkilatımızın ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Aydoğan'ın cenazesinin yarın İstanbul'da Dolmabahçe Camisi'nde, cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.