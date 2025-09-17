Cevdet Akay'dan Karabük'teki Eğitim Sorunlarına Dikkat Çekme Çağrısı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'teki eğitim yatırımları ve yapısal sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na yazılı soru önergeleri sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük'teki eğitim yatırımlarına dair kapsamlı sorular yöneltti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması talebiyle Meclis'e sunduğu önergelerde, okul yapımı, meslek liselerinin donanımı, taşımalı eğitim sistemi ve öğrenci güvenliği gibi birçok başlık yer aldı.

"Son 10 yılda kaç yeni okul yapıldı?"

Akay, Karabük'te eğitim yatırımlarının yetersiz kaldığını belirterek, son 10 yılda il genelinde kaç okul yapıldığını, inşaatı devam eden projelerin durumunu ve tamamlanamayan yatırımların gerekçelerini sordu. Yeni yapılan okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısını da gündeme taşıyan Akay, mevcut kapasitenin yeterliliğini sorguladı. Karabük'ün sanayi kimliğine dikkat çeken Akay, meslek liselerinin atölye ve laboratuvar donanımlarının günümüz teknolojisine uygun olup olmadığını sordu. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklerle meslek liselerinin sunduğu eğitim olanakları arasında büyük bir uçurum bulunduğunu ifade etti. 2015-2025 yılları arasında Karabük'e ayrılan eğitim ödeneklerinin miktarını ve yıllara göre dağılımını da soran Akay, ilçelerde öncelik verilen projeleri ve bu projelere aktarılan kaynakların ne kadarının fiilen kullanıldığını öğrenmek istedi.

Karabük'te taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısını soran Akay, servis araçlarının sayısı, yaş durumu ve denetim sıklığı hakkında bilgi talep etti. Ayrıca öğrencilere verilen öğle yemeği bütçesini, son beş yılda yaşanan servis kazalarını ve taşımalı eğitim yerine okul yapımı planlamalarının olup olmadığını gündeme getirdi.

"Karabük'ün çocukları sahipsiz değil"

Cevdet Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Karabük'ün eğitim sorunları görmezden gelinemez. Öğrencilerimiz yetersiz okullarda, eksik donanımlı sınıflarda, denetimsiz servis araçlarına terk edilemez. Bu tablo, iktidarın tercihidir. Biz bu tercihin karşısında duracağız, Karabük'ün çocuklarını yalnız bırakmayacağız." - KARABÜK