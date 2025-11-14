Haberler

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın umreye gittiği, ancak bu durumu CHP yönetimi ve belediye bürokratlarına bildirmediği iddia edildi. Tugay'ın bu hamlesi, özellikle AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların arttığı bir dönemde dikkat çekti.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın umreye gittiği iddia edildi.
  • Cemil Tugay'ın umre ziyaretinin kasım ayı belediye meclis toplantıları dönemine denk geldiği belirtildi.
  • Cemil Tugay'ın umreye gideceğini CHP yönetimi ve belediye bürokratlarına bildirmediği iddia edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın umreye giderken, CHP yönetimi ve belediye bürokratlarına haber vermediği iddia edildi. AK Parti'ye geçeceği ileri sürülen Tugay'ın bu hamlesi kafaları karıştırdı.

3 gün boyunca Suudi Arabistan'da olması beklenen Tugay'ın umre ziyaretinin, kasım ayı belediye meclis toplantılarında ilçe belediyeleri ve büyükşehir bütçelerinin görüşüldüğü bir döneme denk gelmesi siyasi kulislerde farklı şekillerde değerlendirildi. Bir yandan tatil döneminde ailesine vakit ayırmak istediği söylenen Tugay'ın diğer taraftan da bütçe görüşmelerinde bulunmak istemediği ileri sürüldü.

CHP ÜST YÖNETİMİNİN HABERİ VAR MI?

Öte yandan Tugay'ın kutsal topraklara gideceğini CHP yönetimi ve belediye bürokratlarına bildirmediği de iddia edildi.

Son dönemde AK Parti'ye geçeceği sıkça dillendirilen Başkan Cemil Tugay'ın parti üst yönetiminden habersiz umreye gitmesi dikkat çekti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Gecdin bakalım bidaha secilebilecek mi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
