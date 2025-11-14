Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın umreye giderken, CHP yönetimi ve belediye bürokratlarına haber vermediği iddia edildi. AK Parti'ye geçeceği ileri sürülen Tugay'ın bu hamlesi kafaları karıştırdı.

3 gün boyunca Suudi Arabistan'da olması beklenen Tugay'ın umre ziyaretinin, kasım ayı belediye meclis toplantılarında ilçe belediyeleri ve büyükşehir bütçelerinin görüşüldüğü bir döneme denk gelmesi siyasi kulislerde farklı şekillerde değerlendirildi. Bir yandan tatil döneminde ailesine vakit ayırmak istediği söylenen Tugay'ın diğer taraftan da bütçe görüşmelerinde bulunmak istemediği ileri sürüldü.

CHP ÜST YÖNETİMİNİN HABERİ VAR MI?

Öte yandan Tugay'ın kutsal topraklara gideceğini CHP yönetimi ve belediye bürokratlarına bildirmediği de iddia edildi.

Son dönemde AK Parti'ye geçeceği sıkça dillendirilen Başkan Cemil Tugay'ın parti üst yönetiminden habersiz umreye gitmesi dikkat çekti.