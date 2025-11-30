Cemal Öztürk İçin Başsağlığı Mesajı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz. 26. ve 27. Dönem Milletvekilimiz, yol arkadaşımız Cemal Öztürk'ü kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, teşkilatlarımızın ve siyaset dünyamızın başı sağ olsun."