Cem Küçük'ten Osman Kavala'yla ilgili ezber bozan cümleler: 15 Temmuz iddialarının uydurma olduğunu düşünüyorum

Gazeteci Cem Küçük, HaberTürk ekranlarında Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında, Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'yla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İDDİANAMENİN İÇİ BOMBOŞTU"

Gezi iddianamesinin içinin boş olduğunu aktaran Cem Küçük, "Yargılandığı davayla gezi sürecini ayırmak lazım. Kimse kendini kandırmasın. Gezi seçilmiş meşru hükümeti çalışamaz işlemez hale getirmek için yapıldı. Gezi bir darbe girişimidir. Net böyledir. AK Parti bu işten haklı çıkmıştır. İBB geçen ay Çırağan'ın orada yüzlerce ağacı kesti bir şey oldu mu? Mesele ağaç değildi. 2008 kapatma davası, Google iddianamesiyle saçma sapan iddianamelerle bir parti az daha kapatılıyordu. Milletin yüzde 50 oyunu alan parti. İddianameyi okudum içi bomboştu. Hele hele Yiğit Ali Ekmekçi'nin okuyunca. Biber gazının Türkiye'ye girişini engellemiş. Nasıl engelleyecek. Ya da işte Osman Kavala'yla aynı aynı yerde baz almış. Belki ben de almışımdır." dedi.

"KAVALA'NIN ADINA DENK GELMEDİM"

Osman Kavala'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini savunan Küçük, "15 Temmuz'u yapanlara ağırlaştırılmış müebbet verildi. Osman Kavala'ya da aynısı verildi. Kavala'nın masum olduğunu düşünmüyorum. Bu cezanın ağır olduğunu düşünüyorum. Başka bir suçtan olduğu iddia edilip 15 Temmuz eklendi. Ben yıllarca FETÖ'yle ilgili binlerce araştırma yaptım. Hiçbir dosyada Kavala'nın adına denk gelmedim FETÖ'yle ilgili. Uydurma olduğunu düşünüyorum. Casusluktan beraat etti." ifadelerini kullandı.