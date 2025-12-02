'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçim günü dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

ÖZEL: CELLADIMIZA AŞIK OLMAMAYA DAVET EDİYORUM

Özel "Herkesi canı istediğinde 'Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın' diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullanmıştı.

BAKIRHAN: HEPİNİZ BORÇLU ÇIKACAKSINIZ

Özel'in sözlerine DEM Parti adına bir yanıt da Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'dan geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan "Biz celladı çok iyi tanırız. Cellatları mezarlıklarımızdan, faili meçhullerimizden, direndiğimiz zindanlarımızdan çok iyi biliyoruz. Kimse bu hafızanın üzerine ucuz metaforlarla yaklaşmasın. Herkes çok iyi bilsin ki; 'cellat defterini' açacaksak hepiniz borçlu çıkacaksınız" dedi.

"KÜRT HALKINA SAYGI DUYMAK BU MUDUR SAYIN ÖZEL?"

Bakırhan sözlerini şöyle sürdürdü; "Sözü çözüm için kurmak varken, tam da bu süreçte çözümü tartışmak varken ucuz polemiklere başvurmak siyasetsizliktir. Kürt halkına saygı duymak bu mudur Sayın Özel. Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar. 'Buradan iktidara yürürüm' stratejisini düşünüyorsa büyük kaybeder."

İLK YANIT HATİMOĞULLARI'NDAN GELMİŞTİ

Özel'in "Cellat" çıkışına ilk yanıt ise DEM Parti adına Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'ndan gelmişti. Hatimoğulları adına partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada "Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız…" ifadeleri kullanılmıştı.