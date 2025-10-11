Çekya'da Genel Seçim Sonrası Koalisyon Hükümeti Oluştu

ÇEKYA'da genel seçimi kazanan ANO lideri eski Başbakan Andrej Babis'in, aşırı sağcı SPD ve sağcı Motorcular Partisi ile 16 üyeli bir koalisyon hükümeti üzerinde anlaştığı bildirildi.

Çekya basınında yer alan haberlere göre; 3-4 Ekim tarihlerinde yapılan genel seçimleri kazanan eski Başbakan Andrej Babis'in liderliğindeki Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ve Motorcular Partisi ile yapılan yaklaşık 5 saat süren görüşmelerin ardından kabinenin dağılımı konusunda uzlaşmaya vardı.

Plana göre; ANO'nun, Başbakanlık dahil dokuz, Motorcular'ın ise Dışişleri Bakanlığı dahil dört, SPD'nin ise üç bakanlığı yöneteceği kaydedildi. SPD'nin Temsilciler Meclisi Başkanı için de aday göstereceği ve koalisyonun ayrıca spor, yaşam tarzı ve hastalıkların önlenmesine odaklanacak yeni bir bakanlık kurmayı planladığı bildirildi.

Yeni kabinenin, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in 3 Kasım'da toplanacak Temsilciler Meclisi sonrasında hükümeti atamasının ardından göreve başlamasının beklendiği aktarıldı.