Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Vatandaşlara Tamamlanan ve Yapımı Devam Eden Projeleri Tanıttı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşlara yeni dönemde hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri tanıttı. Başkan Çiftçi, gençler ve çocuklar için çalışmaların merkeze alındığını vurguladı.

Vatandaşlara tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri gezdiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Sıradışı bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. Çalışmalarımızın merkezine gençlerimizi ve çocuklarımızı koydu" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşlara yeni dönemde hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri tanıtıyor. Son gerçekleştirilen proje tanıtım turunda ilçe sakinleriyle buluşan Başkan Çiftçi, 50'den fazla noktada yer alan çalışmaları anlattı. Her mahallenin kendine özel ihtiyaçları olduğunun altını çizen Başkan Çiftçi, bunlara yönelik çalışmalar yaparak, Çayırova'da kronik hale gelmiş sorunlara da çözüm ürettiklerini ve Çayırova'nın geleceği ve ilçenin yarınları olan Çayırovalı gençler için çalışmalar ürettiklerinin altını çizdi.

Proje turunda konuşan Başkan Çiftçi, "Sıradışı bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. Çalışmalarımızın merkezine gençlerimizi ve çocuklarımızı koyduk. Bilge Mimar Turgut Cansever'in 'Şehri imar ederken, neslin ihyasını ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder' sözünü kendimize şiar edindik ve bu minvalde çalışmaların altına imza atıyoruz. Çayırova'nın yarınları için çalışıyoruz. Önceliğimiz her zaman, çocuklarımız ve gençlerimiz" dedi. - KOCAELİ