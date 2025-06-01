Çankırı'da Muhtar Seçimi Heyecanı

Çankırı'da Muhtar Seçimi Heyecanı
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Çankırı'da vatandaşlar, sağlık sorunları nedeniyle vefat eden muhtarın yerine yeni muhtar seçmek için sandığa gitti. Yeniden yapılan seçimler Buğdaypazarı Mahallesi ile birlikte Ilgaz ilçesine bağlı köylerde gerçekleştirildi.

Vatandaşlar muhtar seçmek için sandık başına gitti

ÇANKIRI - Çankırı'da vatandaşlar, 1 mahalle ve 2 köyde muhtar seçmek için oy kullandı.

Son yerel seçimlerde Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Buğdaypazarı Mahallesi'nin muhtarı olarak seçilen Dursun Metin, göreve geldikten bir süre sonra sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetti. Metin'in vefatının ardından yasal süreci başlatan Yüksek Seçim Kurulu muhtarlık seçimlerinin yeniden yapılmasına karar verdi. Açıklanan tarihin ardından mahallede muhtar adayları da belirlenirken, mahalle halkı sandığa giderek yeni muhtarını seçmek için oylarını kullanmaya başladı. Öte yandan, Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı ve Kese köyünde de yapılan itirazlar doğrultusunda yeniden muhtarlık seçim yapılıyor.

"Sabah saatlerinde oy kullanacağımız okula gelerek oyumuzu kullandık"

Muhtarlık seçimi için oy kullanan Erkan Demir, "Bugün Buğdaypazarı Mahallesi'nde muhtarlık seçimi var. Biz de sabah saatlerinde oy kullanacağımız, okula gelerek oyumuzu kullandık. Buğdaypazarı Mahallesi'ne yeni muhtarımız hayırlı uğurlu olsun şimdiden" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Politika
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