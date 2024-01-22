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Canik Belediyesi, Hanım Kardeşlerin Mesleki İstihdamına Önem Veriyor

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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede mesleki istihdama büyük önem verdiklerini ve hanım kardeşlerin mesleki istihdamlarına yönelik eğitimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Canik Belediyesi Hanım Konakları ve CAMEK'te eğitim alan kadınların farklı sektörlerde nitelikli personeller olarak yer aldığını vurgulayan Sandıkçı, ilçeye yeni hanım konakları kazandırdıklarını ve kadınların mesleki istihdamına katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı "İlçemizde mesleki istihdama büyük önem veriyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimizin mesleki istihdamlarına yönelik eğitimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda ve Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) mesleki istihdama yönelik eğitim alan kadınların, farklı sektörlerde nitelik sahibi personeller olarak yer aldıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canikli kadınların üretimde söz sahibi olduklarını vurguladı. İlçeye yeni hanım konakları kazandırdıklarını kaydeden Başkan Sandıkçı, ilçedeki kadınların mesleki istihdamına katkı sunmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Canik'e yeni hanım konakları

Sandıkçı, "İlçemizde mesleki istihdama büyük önem veriyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimizin mesleki istihdamlarına yönelik eğitimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Hanım kardeşlerimiz dilediği alanlarda, Canik Belediyesi Hanım Konaklarımızda ve CAMEK'te düzenlediğimiz ücretsiz mesleki eğitimlerimize katılabiliyor. İlgili alanları ve yeteneklerine göre mesleki istihdama yönelik eğitim alan hanım kardeşlerimiz, eğitimler sonrasında sertifikalarını alarak meslek sahibi oluyor. Nitelik sahibi bireyler olarak yetişen hanım kardeşlerimiz, farklı sektörlerde iş hayatına başlıyor" diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, Canik'e 4 adet yeni hanım konağı kazandırdıklarını, eğitim çeşitliliğini ve kursiyer kapasite sayısını arttırdıklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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