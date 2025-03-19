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Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki

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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu "Asla kabul edilemez, emaneti alıyoruz. Bu hukuksuzluk karşısında haksızlığa uğrayanların yanında olmak için İstanbul'da olacağım ayarlar ayarlamaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 84 kişi gözaltına alındı.

BİR TEPKİ DE KAFTANCIOĞLU'NDAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ, EMANETİ ALIYORUZ"

İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce hazırlanırken çektiği videoyu alıntılayan Kaftancıoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Halkının seçtiği Belediye başkanına, İstanbul halkının iradesine hukuk alet edilerek darbe yapılıyor an itibariyle. Asla kabul edilemez, emaneti alıyoruz. Bu hukuksuzluk karşısında haksızlığa uğrayanların yanında olmak için İstanbul'da olacağım ayarlar ayarlamaz" ifadelerini kullandı.

DİPLOMA İPTALİNE DE SERT ÇIKMIŞTI

İstanbul Üniversitesi'nin diplomasını iptal ettiği İmamoğlu'na akşam da yayınladığı mesajla destek veren Kaftancıoğlu "Bu memlekette çok hukuksuzluk gördük ama bu kadarına da pes artık! Yargıyı araçsallaştırarak rakibi diskalifiye etme çabası acziyetten başka bir şey değildir. Vicdan/ahlak sahibi herkes ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu hukuk dışı kararın karşısında, haksızlığa uğrayan Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacaktır…" ifadelerini kullanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHakan Atabey:

Emaneti almak" derken tam olarak neyi kastediyor? Sandıktan çıkmayan bir yetkiyi sokak çağrılarıyla mı devralacaklar? Demokrasiye ve hukuka en çok vurgu yapanlar, işlerine gelmeyince meydan siyasetini mi devreye sokuyor? Hukuksuzlukla mücadele ediyorsanız, hukuk dışı yolları savunmadan önce objektif bir hukuk anlayışı sergilemeniz gerekir.

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

bu sinir ile akşam 10 dakikada bir domuzu yer bitirirsin artık canan, yanında şarap içmeyi unutma, ancak yatıştırır

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Haber YorumlarıBarbaros:

bazılarının omuzlarının üzerinde fazlalık olarak durur, sen ve senin gibilerde de ağırlık yapmış anlaşılan.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Belkide ucu birimlerine dokunacagi için panik halleri olabilir

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Daha dur, daha dur...

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Sıra sanada geliyor canan hazırlıklı ol.. Anlaşılan tutuştu paçaları..

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