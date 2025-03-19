Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 84 kişi gözaltına alındı.

BİR TEPKİ DE KAFTANCIOĞLU'NDAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ, EMANETİ ALIYORUZ"

İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce hazırlanırken çektiği videoyu alıntılayan Kaftancıoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Halkının seçtiği Belediye başkanına, İstanbul halkının iradesine hukuk alet edilerek darbe yapılıyor an itibariyle. Asla kabul edilemez, emaneti alıyoruz. Bu hukuksuzluk karşısında haksızlığa uğrayanların yanında olmak için İstanbul'da olacağım ayarlar ayarlamaz" ifadelerini kullandı.

DİPLOMA İPTALİNE DE SERT ÇIKMIŞTI

İstanbul Üniversitesi'nin diplomasını iptal ettiği İmamoğlu'na akşam da yayınladığı mesajla destek veren Kaftancıoğlu "Bu memlekette çok hukuksuzluk gördük ama bu kadarına da pes artık! Yargıyı araçsallaştırarak rakibi diskalifiye etme çabası acziyetten başka bir şey değildir. Vicdan/ahlak sahibi herkes ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu hukuk dışı kararın karşısında, haksızlığa uğrayan Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacaktır…" ifadelerini kullanmıştı.