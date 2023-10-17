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Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu Üyeleri İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı Ziyaret Etti

Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti. Ziyarette, Biga Roman Derneği Başkanı Mustafa Ceylan, Gelibolu Roman Derneği Başkanı Hakan Tosun ve Ezine Müzisyenler Dernek Başkanı Selami Gülteren de yer aldı. Bakan Turan, ziyaretin ardından konuklarıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) gezdi.