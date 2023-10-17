Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu Üyeleri İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı Ziyaret Etti
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Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti. Ziyarette, Biga Roman Derneği Başkanı Mustafa Ceylan, Gelibolu Roman Derneği Başkanı Hakan Tosun ve Ezine Müzisyenler Dernek Başkanı Selami Gülteren de yer aldı. Bakan Turan, ziyaretin ardından konuklarıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) gezdi.
Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Turan, Federasyon Başkanı Şahin Şenoklar ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Ziyarette, Biga Roman Derneği Başkanı Mustafa Ceylan, Gelibolu Roman Derneği Başkanı Hakan Tosun ve Ezine Müzisyenler Dernek Başkanı Selami Gülteren de yer aldı.
Bakan Turan, ziyaretin ardından konuklarıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) gezdi.