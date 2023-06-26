Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Mardin'de esnaf ziyaretinde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'e bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. Eski Mardin olarak tabir edilen Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde'de esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Işıkhan, esnaflarla bir süre sohbet etti.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Eski Mardin' olarak tabir edilen Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Işıkhan'a Vali Mahmut Demirtaş, Milletvekili Muhammed Adak ve diğer protokol üyeleri de eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Işıkhan, esnaflarla bir süre sohbet etti.

Salih KESKİN- Selim KAYA/MARDİN,