Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Bakan Işıkhan, başkent Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, "Üstel ile bir araya gelerek Kıbrıs Türk halkının hürriyet ve geleceğinin teminat altına alınması amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları istişare ettik. Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakları ile uluslararası statüsünün tescil edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan açıklamasında Üstel'e "nazik kabulü" için teşekkür etti. - LEFKOŞA