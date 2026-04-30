Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in, Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik "alçak müdahalesini" en ağır şekilde kınadığını belirtti.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla cesur bir şekilde yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik yapılan alçak müdahaleyi en ağır şekilde kınıyorum. Her gün bir başka insani hakkı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan eli kanlı İsrail yönetimine karşı sessiz kalınamaz. Filistin'in yanında olmak tüm insanlığın ortak görevidir."