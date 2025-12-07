Haberler

Bakan Yardımcısı Aydın: 'Süreci zedelemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye'nin terörle mücadele sürecinin hassasiyetine dikkat çekerek, toplumsal iklimi etkileyebilecek her açıklamanın dikkatle yapılmasını gerektiğini ifade etti. Aydın, süreçteki olumsuz müdahalelere karşı gereksiz gerilimlere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerledikçe sürecin hassasiyetinin arttığını belirterek, toplumsal iklimi etkileyebilecek her açıklamanın dikkatle yapılması gerektiğini söyledi.

Aydın, son günlerde yaşanan tartışmaların süreci gereksiz bir gerilime sürüklediğini ifade ederek, "Hepimiz biliyoruz ki bu ülkede kanın akmasından, gözyaşından nemalanan odaklar her dönem oldu. Bugün de gerek açık şekilde gerekse de 'iyi niyetli eleştiri' kisvesi altında süreci baltalamak isteyenler var. Ancak bilmeleri gerekir ki bu defa Allah'ın izniyle başaracağız" dedi.

Sürecin mahiyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, komisyonun görev alanından kapalı oturumlara kadar çeşitli iddiaların gündeme getirildiğini ancak sürecin amacının açık olduğunu vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Süreç, terörün sona erdirilmesi ve Türkiye'nin huzurunun teminat altına alınmasıdır. İçerideki tartışmaların İsrail'in ve benzeri odakların bölgesel mühendislik girişimlerinin manipülasyonlarına açık hale gelmesine izin veremeyiz. Süreç, dışarıdan zehirlenmek isteniyor. Buna karşı çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Aydın, sürecin ne kirli müdahalelerle yavaşlaması ne de kontrolsüz bir hızla savrulması gerektiğini vurgulayarak, devlet aklının rehberliğinde ilerlemesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Açıklamasında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Aydın, "Allah'ın izniyle, birlik içinde yükselen güçlü bir Türkiye'nin arifesindeyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
