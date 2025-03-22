İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcıya ifade veriyor

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Çağlayan Adliyesi koridorlarında İmamoğlu gerginliği

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Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne getirdi. İmamoğlu'nun savcıya ifade vereceği katta alınan güvenlik önlemlerine CHP'li milletvekilleri tepki gösterince; tansiyon yükseldi.

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYE KORİDORLARINDA GERGİNLİK

İmamoğlu'nun adliyede ifade vereceği katta ise tansiyon yükseldi. CHP'li milletvekilleri güvenlik görevlilerin aldığı önlemlere tepki gösterdi. Bir vekilin "Kalkanlara ne gerek var arkadaşlar, üzerinden atlarız gerekirse" dediği görüldü.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın adliyede yaptığı açıklamada "Savcı ve hakimler sizden korkar karar veremez ki. Ben Şanlıurfa Milletvekiliyim. Sınırında sıfır noktasındayım. Oradaki sınır kevgir gibi. Teröristler gelip geçiyor. Buradaki özel timleri sınırlara gönderin. Bir terörist başına alınmayan tedbirler, adliyenin içinde ve dışında alınıyor. Bu ölçüsüzdür. Suç işleniyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Çağlayan Adliyesi koridorlarında İmamoğlu gerginliği
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

CHP grubuna bak! Eğlence peşinde. Bunlar Ekrem İmamoğlu bile umursamıyor , Halkımızı mı umursayacaklar? Sonuna kadar KRAL Recep Tayyip ERDOĞAN

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Haber YorumlarıRevolver:

her firavunun bir musa sı vardır.. bizim firavunumuzun musası imamoğlu.... halk unutmaz... susturamayacaksınız...

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Yorum Beğenme16
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