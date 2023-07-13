Üye Girişi
Haberler

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine, Bangladeş ve Burkina Faso büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gine, Bangladeş ve Burkina Faso büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Gine Büyükelçisi Oumar Kande, Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq ve Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some'yi kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet Bayram - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Bangladeş Gine Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title