Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk yaşandı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan mitinge gitmek isteyen vatandaşlar Yeşilyurt ve Yeşilköy Marmaray İstasyonu'nda kalabalık gruplar halinde toplandılar.

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Büyük İstanbul Mitingine gitmek isteyen vatandaşlar Marmaray'da yoğunluk oluşturdu. Yeşilyurt ve Yeşilköy Marmaray İstasyonu kalabalık gruplar halinde mitinge gelenlerle doldu. Vatandaşlar, polisin yönlendirmesiyle giriş noktalarına ulaşmaya çalıştılar.