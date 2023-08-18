Burdur Valisi Türker Öksüz: "Burdur'a hizmetkar olmaya geldim"

Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliği'nden Burdur Valiliği'ne atanan Vali Türker Öksüz, bugün itibariyle Burdur'a gelerek göreve başladı. Vali Öksüz yaptığı açıklamada, "'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şiarıyla, Burdur'umuza hizmetkar olmaya geldim. Yaşamımın her noktasında olduğu gibi Burdurlu hemşehrilerime hizmet ederken de hayat felsefem olan 'Haktan, adaletten yana, objektif olma' olgusuyla görev yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliği'ne atanan Vali Türker Öksüz görevine başladı. Valilik protokol girişinde düzenlenen karşılama töreninde Vali Türker Öksüz'e çiçek takdiminde bulunuldu. Çiçek takdiminin ardından Vali Türker Öksüz, protokol üyeleri ile tanışarak, selamlaştı.

Tören mangasını selamlayan Vali Türker Öksüz, şeref kürsüsünde Burdur halkına seslenerek mesajlarını verdi.

Vali Türker Öksüz yaptığı konuşmada, "9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Valiler Kararnamesi ile atanmış olduğum bu onurlu göreve, Burdur Valiliği görevine bugün fiilen başlamış bulunuyorum. Bizleri bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyor, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Rabbim bizi sizlere, gelecek nesillere, ay yıldızlı bayrağımıza, şehit kanlarıyla yıkanmış bu vatan toprağına mahcup eylemesin" dedi.

"Halka hizmet Hakk'a hizmettir"

Bu makama halka hizmet etmek için geldiğini söyleyen Vali Öksüz, "31 yıllık devlet hizmetimde, Vali olarak ilk göz ağrım olan ve onurla, gururla görev yaptığım, ülkemizin en doğusundaki, şehitler diyarı, Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı, doğası sert ama insanı mert olan serhat şehir gazi Kars'tan, çok kıymetli Karslı hemşehrilerimin selamıyla, ülkemizin başka bir cennet köşesine, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şiarıyla, Burdur'umuza hizmetkar olmaya geldim. Yaşamımın her noktasında olduğu gibi Burdurlu hemşehrilerime hizmet ederken de hayat felsefem olan 'Haktan, adaletten yana, objektif olma' olgusuyla görev yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Her yeni başlangıç, kendi içinde bir yeni heyecan da barındırır. Bizler de böyle bir heyecanın içindeyiz. Bu şehre daha neler katabileceğimizin, bu şehrin potansiyelinden daha neleri açığa çıkarabileceğimizin, Burdur'u nasıl bir dünya şehri yapabileceğimizin

gayreti içinde olmaktır" şeklinde konuştu.

"Türkiye iddialı bir ülkedir"

Türkiye Yüzyılı çerçevesinde şehirlerin de iddialı olması gerektiğini ve bunun için elinden geleni yapacağını da söyleyen Vali Türker Öksüz, "Türkiye iddialı bir ülkedir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefi, bir iddianın tarifidir. Öyleyse bu ülkenin şehirleri de iddialı olmak zorundadır. Elbette, Burdur da iddialı bir şehirdir. Tarihinde, kültüründe, medeniyetinde bunun altyapısı fazlasıyla var. Bize düşen, onu bir cevher gibi parlatmak, açığa çıkarmak, ışıltısını dünyaya yaymaktır. Burdur ilimiz, pek çok değeri bünyesinde toplamış olan kadim bir kültüre sahip, eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra kendine has özellikleriyle Teke yöresinin huzur şehri olarak anılan önemli bir ilimizdir. Burdur'da görev yapacak olmanın gurur, mutluluk ve heyecanını yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle görevi devraldığım değerli Valimiz Ali Arslantaş ve daha önceki Valilerimize şehrimize yaptıkları hizmetleri için teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yıl dönümünün heyecan ve gururunu yaşarken, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz için daha çok çalışarak, çok daha büyük başarıları, hizmetleri milletimize sunmak için yoğun çaba göstereceğiz. Ülkemiz bugün bir yandan bütün terör örgütleri ile olan mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, bir yanda da her alanda kalkınma mücadelesini devam ettirmektedir. Bunun yanın sıra 6 Şubat tarihinde meydana gelen 11 şehrimizi etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaralarını sarmak için de ilk andan itibaren yoğun çaba göstermektedir" açıklamasında bulundu.

"Birlik ve beraberlik içinde bu görevi yerine getireceğiz"

Vali Türker Öksüz, ülkece içinde bulunulan bu zor günlerin birlik ve beraberlik içinde atlatılacağını dile getirerek, "Amacımız, her zaman olduğu gibi devlet olarak, millet olarak birlik beraberlik içerisinde bu zor ve meşakkatli sürecin üstesinden gelerek, gelecek nesillere problemsiz, kalkınmış, kardeşliğini pekiştirmiş, çocukların huzur ve güven ortamında yetiştiği müreffeh bir Türkiye bırakabilmektir. Bu minvalde Burdur'da görev yapacağımız süre içerisinde ilimizin potansiyelini, pek çok değeri bünyesinde toplamış olan kadim kültürünü, tarımdan eğitime, turizmden sanayiye güçlü olduğu tüm alanlarını öne çıkararak, ilin gelişimine katkı sağlayacak tüm çalışmaları, girişimleri yakından takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Amacımız ilimizin potansiyelini yukarılara taşımak"

Burdur'u tanıyarak potansiyellerini öne çıkarıp hak ettiği noktaya getirmek için canla başla çalışacaklarını söyleyen Vali Öksüz, "Burdur coğrafi konumu başta olmak üzere, antik kentleri, konakları, İnsuyu Mağarası, müzesi, Salda Gölü başta olmak üzere sulak alanları, yaylaları, lavanta bahçeleri gibi turizm değerlerinin yanı sıra, tarım ve hayvancılık potansiyeli, bej mermeri ile dünyaca ün yapan doğaltaş sanayisi, geçmiş yıllarda Türkiye genelinde elde ettiği derecelerle eğitim alanındaki potansiyeli ile öne çıkan bir şehrimiz.

Amacımız; hızlı bir şekilde ilimizi tanıyarak, var olan bu potansiyeli daha yukarılara taşımaktır. Görevimiz süresince Valiliğimiz koordinasyonunda, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, Üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, dernek ve vakıflarımız, ticaret odalarımızla ilimizin tüm dinamikleri hep birlikte iş birliği ve iletişim içinde, kararlı ve heyecanlı bir çalışma anlayışıyla, özellikle proje üreten, projeleri takip eden, insanımızı merkeze alan, her zaman halkımızın sorunlarına açık, çözüm odaklı, halkımızın hayatını kolaylaştıracak, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini uygulayacağız. Görevimiz süresince, devletimizin her zaman vatandaşımızın hizmetinde ve yanında olduğunu hissettiren bir anlayışla, Valiliğimizin kapısının bütün vatandaşlarımıza açık olduğunu burada ifade etmek isterim. İnşallah hep birlikte yeni ve güzel bir yola çıkıyoruz.

Allah'ım; Teke yöresinin başkenti, 1'inci Meclis'te Burdur'u temsil eden İstiklal Şairi Mehmet Akif'in şehri, huzur şehri Burdur'umuza hayırlı hizmetler yapabilmeyi, dualar alabilmeyi, güzel hatıralar bırakabilmeyi, hayırla yad edilmeyi cümlemize nasip eylesin" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından, il müdürleri ile tanışma toplantısı gerçekleştiren Vali Türker Öksüz, toplantının ardından esnafı gezerek şehitlik ve Muharip Gazileri Derneğini ziyaret edecek. - BURDUR