Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi'nde Burdur'da 2 vali yardımcısı ve 4 kaymakamın yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararnamesi ile çok sayıda ilçenin kaymakamı değişti. Resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre, Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Gönen Kaymakamlığı'na, yerine Isparta Atabey Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığına, yerine Kırıkkale Valiliği Hukuk İşleri Müşaviri Yasin Özcan atandı. Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu Antalya Vali Yardımcısı görevine atanırken yerine Ordu Vali Yardımcısı Bayram Gale getirildi.

Ayrıca Kararname'de Karamanlı Kaymakamı Emirhan Arıkan Ağrı Taşlıçay Kaymakamlığına, Altınyayla Kaymakamı Ertuğrul Aslan Tunceli Vali Yardımcılığına, Kemer Kaymakamı Armağan Yazıcı Elazığ Vali Yardımcılığına atandı. Kararnamede giden kaymakamların yerine atanan yeni kaymakamların ismi bulunmaz iken bu makamlara İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme ile kaymakamların atanması bekleniyor. - BURDUR