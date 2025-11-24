Burcugül Çubuk: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Önemli
DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yaptığı basın toplantısında, kadınların şiddetle karşılaşmadığı, huzur içinde yaşamalarının önemine vurgu yaptı.
DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne işaret ederek, "Asla şiddetle karşılaşmadığımız, huzur ve barış içerisinde yaşadığımız yıllar temenni ediyorum." dedi.
Çubuk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazeteler ve televizyonlarda her gün şiddete uğrayan kadınların haberlerinin yer aldığını söyledi.
İzmir'deki bazı iş yerlerinde işçilerin uygunsuz çalışma koşulları altında çalıştırıldığını ileri süren Çubuk, özellikle kadın işçilerin karşılaştığı zorlukları ve sorunları dile getirdi.
