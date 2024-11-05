Üye Girişi
Haberler

Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmayarak dikkatleri üzerine çeken Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, konuk olduğu canlı yayında CHP'nin 6 okunun temsil ettiği Atatürk ilkelerini sayamadı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, konuk olduğu TV100 ekranlarında Esenyurt'ta düzenlenen kayyum karşıtı mitinge katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk'ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli" diyen Burcu Köksal, canlı yayında heyecanına yenik düşünce CHP'nin 6 okunun temsil ettiği Atatürk ilkelerini sayamadı.

Köksal'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bir CHP'li olarak başka bir partiyi sevmek zorunda değilim. Başka bir partiye sempati duymak zorunda değilim. Benim DEM Parti'ye olan mesafem kimseyi ilgilendirmediği gibi birilerinin DEM Parti'ye karşı olan yakınlığı da beni ilgilendirmez.

"DEM PARTİLİLERİN OLDUĞU MİTİNGDE OLMAM"

(Esenyurt'taki mitingi) Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net.

"HERKES BENİM DÜŞÜNCEME SAYGI GÖSTERMEK DURUMUNDA"

Ben Afyonkarahisar'da bir 'Afyonkarahisar İttifakı' kurdum ve seçmene Atatürk'ün çizgisinde ilerlediğimi anlattım. Her zaman da son nefesime kadar Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağımı söyledim. Seçmen de inandı güvendi destek verdi. Benim tavrım bu. Herkes benim düşünceme saygı göstermek durumunda. Ben nasıl ki saygı gösteriyorsam herkes de benim düşünceme saygı gösterilmek durumunda. Türkiye'de hak, hukuk, adalet hepimiz için."

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulması üzerine konuşan Köksal, "Benim böyle bir iddiam yok" ifadelerine yer verdi.

Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede? Azra Akın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Azra Akın kaç yaşında, nereli? Azra Akın biyografisi! Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir? MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI! 2025 Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 5 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.