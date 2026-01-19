Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev İstifa Etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Radev, istifasının ardından görevini Yardımcısı İliyana Yotova'nın devralacağını belirtti. Bu gelişme, ülkede siyasi değişimlere yol açabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Radev'in istifası, Bulgaristan'ın siyasi gündeminde büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika