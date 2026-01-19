Haberler

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev İstifa Etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Radev, istifasının ardından görevini Yardımcısı İliyana Yotova'nın devralacağını belirtti. Bu gelişme, ülkede siyasi değişimlere yol açabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Radev'in istifası, Bulgaristan'ın siyasi gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, istifasını açıklayarak, görevini Yardımcısı İliyana Yotova'nın devralacağını bildirdi. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
