Bülent Kaya: TBMM Yeni Anayasa Sürecinde Etkili Olmalı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, "TBMM, yeni anayasa konusunda yapım ve yazım sürecinde etkili bir konum üstlenmelidir." dedi.

Kaya, Meclisin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulunun özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, deprem konusunda gerekli adımların atılmasını temenni etti.

Türkiye'nin sadece kendinden menkul, ülkesi ve milletinden mesul bir ülke olmadığını vurgulayan Kaya, "Türkiye, sınırlarını aşan sorumluluklara sahip bir ülkedir. Türkiye, dara düşüldüğünde yardım beklenen, zorda kalındığında destek istenen konuma sahip bir ülkedir. Sadece bu çerçeveden dahi Meclisimiz, varlığıyla ve kararlarıyla son derece önemlidir." diye konuştu.

Milletin vekilleri arasında ayırım yapılmasını engelleyemeyen Meclisin, milletin bireyleri arasında eşitliği sağlama iddiasının da inandırıcılıktan yoksun olacağını dile getiren Kaya, "Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararları gereğince milletvekilliği halen devam eden Can Atalay'ın hukuki konumu ve bu hukuki durumu görmezden gelen tutumun Meclisin tarihi ve itibarıyla kesinlikle uyuşmadığını bir kez daha ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya, tarihi bir süreçten geçildiğini belirterek, bu süreçte TBMM'nin yok sayamayacağı ve erteleyemeyeceği sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, birilerinin hedefindeyken aynı zamanda birilerinin de destek beklediği ülke olduğunu belirten Kaya, "Ülkemizin sorunlarını çözmeden, devletin zafiyetlerini gidermeden, milletin beklentilerini yerine getirip güvenini kazanmadan, yeni çağın sorumluklarını yerine getirmeden, yaşanabilir bir Türkiye'yi meydana getirmeden yeni ve adil dünyayı kurmamız mümkün olmaz. Bu kapsamda TBMM, yeni anayasa konusunda yapım ve yazım sürecinde etkili bir konum üstlenmelidir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Kaya, "Milletimizin tarihi bir eşikte yer aldığını hepimiz biliyoruz. TBMM'nin bütün fertleri, ister desteklerini, ister önerilerini isterse kaygılarını burada paylaşmalı ve topyekun iradesiyle bu sürece TBMM öncülük etmelidir. Çünkü TBMM, millet adına karar veren yegane mercidir." dedi.