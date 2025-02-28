Bülent Arınç'tan Öcalan'ın çağrısına dikkat çeken yorum

DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısında bulunarak, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" dedi.

"ÖCALAN'DAN BEKLENEN ÇAĞRI BENCE YERİNE GELMİŞTİR"

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından AK Parti kurucularından eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir yorum geldi. Arınç konuşmasında, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına değinerek "Öcalan'dan beklenen çağrı bence yerine gelmiştir. Bu bir talimat, ancak yerine getirilmesi örgütün vereceği karara ve atacağı adımlara bağlı. Geçmişte yaptıkları açıklamaların dışında yeni bir şey duymadım. Kaldı ki onları etki eden başka unsurlarında olumlu görüşlerini onlara bildirmeleri ve telkin etmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ BİR SÖZ SÖYLEDİ AMA SONRASINI İFADE ETMEDİ"

Arınç; Kürtçe'ye statü, anadilde eğitim ve olası bir af olup olmayacağına dair soruya da şu cevabı verdi: "Benim doğruyu söylemem lazım. Bu iş başlarken ve bu geldiğimiz gün itibariyle bunların hiçbirisi hakkında bir hazırlık yok. Yani Bahçeli bir söz söyledi. Ondan sonrasını ifade etmedi. Bunun karşılığında Sayın Cumhurbaşkanın 'biz terörle mücadeleyi eğer silah bırakmazlarsa devam ettireceğiz' konuşmasını biliyoruz.

"ÇOK BÜYÜK GELİŞMELERİ BEKLEMEK HERHALDE BOŞ"

"Bu haklar, talepler konusunda bir ön görüşmenin yapıldığını da düşünmüyorum" diyen Arınç, "DEM'lilerle yaptığımız görüşmelerde de öncelikle bu yerine gelsin, ondan sonra bir barış ortamı içerisinde her şey konuşulabilir. Yani siz bunlar olacak mı diyorsanız, bunlar olmayacak da diyebilirim, bu konuda hiçbir görüş ortada yoktur da diyebilirim. Kendimizi çok fazla şeylere odaklanarak, bunun arkasından çok büyük gelişmeleri beklemek herhalde boş. Önce şunu bir görelim icap var kabul daha yok göreceğiz bakalım" şeklinde konuştu.