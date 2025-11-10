Haberler

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Güncelleme:
GENAR Araştırma Şirketi'nin 2 bin 200 kişiyle yaptığı son ankete göre, AK Parti yüzde 33,7, CHP yüzde 31,8 oy oranıyla ilk iki sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9,4, MHP yüzde 8,4 oy aldı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, son altı aydır oy dağılımında belirgin bir değişim olmadığını ve siyasi dengelerin korunduğunu söyledi.

  GENAR anketine göre AK Parti %33,7, CHP %31,8, DEM Parti %9,4, MHP %8,4, İYİ Parti %4,5, Zafer Partisi %3,7, Yeniden Refah Partisi %2,8, Anahtar Parti %2,1, TİP %1,3, Saadet Partisi %1,1 ve diğer partiler %1,2 oy oranına sahip.
  • Anket 2 bin 200 kişiyle yapıldı ve son altı aydaki eğilimlerle örtüşüyor.
  • Partiler arasındaki rekabet dengesi büyük ölçüde korunuyor.

İktidar ve muhalefet arasında erken seçim tartışmaları sürerken GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 2 bin 200 kişiyle yapılan çalışmaya göre, siyasi partilerin oy oranlarında son aylarda önemli bir değişim yaşanmadı.

ANKET SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

  • Ak Parti : %33,7
  • CHP: %31,8
  • Dem Parti : %9,4
  • MHP: %8,4
  • İYİ Parti: %4,5
  • Zafer Partisi: %3,7
  • Yeniden Refah Partisi: %2,8
  • Anahtar Parti: %2,1
  • TİP: %1,3
  • Saadet Partisi: %1,1
  • Diğer: %1,2

"REKABET BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNUYOR"

GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, anketin son altı aydaki eğilimlerle örtüştüğünü belirterek, "Partiler arasındaki rekabet dengesi büyük ölçüde korunuyor. 30 yıllık tecrübemizle kendi verilerimizi yorumlamayı sürdürüyoruz. Metodoloji farklarını ise doğal karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (53)

Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Erken seçim yapında görün...

Yorum Beğen217
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Niye vaktin de yapılınca da görelim korkunuz neden

yanıt33
yanıt100
Haber YorumlarıVATAN SEVER:

mgk rumuzlu kardeşim korusu olan seçim ister mi ?

yanıt51
yanıt10
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

VATAN SEVER: kardeşim şu Mgk denen zavallıya ne cevap yazıyorsun sıfatı görme fırsatı olsa zaten 10 metreden bellidir kesin kaale almayın

yanıt38
yanıt6
Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Seçim olunca RTE aday olamıyor.

yanıt16
yanıt3
Haber YorumlarıOnur Yener:

Sizin her canınız istediğinde seçim mi yapacağız, bekle 2028 i görürsün anyayı da Konyayı

yanıt4
yanıt5
Haber YorumlarıArif İnanç:

Erken seçim olsa ne olacak. CHP nin % 31 oy mu alacağını tahmin ediyorsunuz. Hiç biri şıkkı yok aslında. Reis bizim başta emekliler ve asgari ücretliler şle ilgili Mehmet Şimşek senaryosuna güvenmemeyi Ülkem bu günlü duruma girmez di. Serbest ekonomi alınlarından. Dezenflasyon dşye diye kaçacak kesin de. Bakalım ne zaman gider ekibini toplayabilir mi o da meçhul. Her platformda tartışırız sizinle geçşn bunları. Bir ekonomi prof. U çıkış ta konuşamıyor. Demek ki boş hepsi. Hocalarımı rahmetle a

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEnes:

Çocuk oyuncağı mi bu zırt pırt seçim yapılacak her secimin maliyeti 5 milyar TL. 27 senedir yapiyo4uz hepsinde de veriyoruz elinize

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Seçimler Abd gibi Elektronik sistemde olmalı kâğıt zarflı sistemde çalınma vs. gibi olaylarla karşılaşılabiliyor

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bu halk Chp'yi anket de iktidar yapar ama esas da asla vatanına kıymaz boş hayallerle gezmeyin

yanıt26
yanıt74
Tüm 53 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
