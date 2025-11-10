Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

İktidar ve muhalefet arasında erken seçim tartışmaları sürerken GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 2 bin 200 kişiyle yapılan çalışmaya göre, siyasi partilerin oy oranlarında son aylarda önemli bir değişim yaşanmadı.

ANKET SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

Ak Parti : %33,7

: %33,7 CHP: %31,8

Dem Parti : %9,4

: %9,4 MHP: %8,4

İYİ Parti: %4,5

Zafer Partisi: %3,7

Yeniden Refah Partisi: %2,8

Anahtar Parti: %2,1

TİP: %1,3

Saadet Partisi: %1,1

Diğer: %1,2

"REKABET BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNUYOR"

GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, anketin son altı aydaki eğilimlerle örtüştüğünü belirterek, "Partiler arasındaki rekabet dengesi büyük ölçüde korunuyor. 30 yıllık tecrübemizle kendi verilerimizi yorumlamayı sürdürüyoruz. Metodoloji farklarını ise doğal karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.