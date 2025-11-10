Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
GENAR Araştırma Şirketi'nin 2 bin 200 kişiyle yaptığı son ankete göre, AK Parti yüzde 33,7, CHP yüzde 31,8 oy oranıyla ilk iki sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9,4, MHP yüzde 8,4 oy aldı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, son altı aydır oy dağılımında belirgin bir değişim olmadığını ve siyasi dengelerin korunduğunu söyledi.
- GENAR anketine göre AK Parti %33,7, CHP %31,8, DEM Parti %9,4, MHP %8,4, İYİ Parti %4,5, Zafer Partisi %3,7, Yeniden Refah Partisi %2,8, Anahtar Parti %2,1, TİP %1,3, Saadet Partisi %1,1 ve diğer partiler %1,2 oy oranına sahip.
- Anket 2 bin 200 kişiyle yapıldı ve son altı aydaki eğilimlerle örtüşüyor.
- Partiler arasındaki rekabet dengesi büyük ölçüde korunuyor.
İktidar ve muhalefet arasında erken seçim tartışmaları sürerken GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 2 bin 200 kişiyle yapılan çalışmaya göre, siyasi partilerin oy oranlarında son aylarda önemli bir değişim yaşanmadı.
ANKET SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:
- Ak Parti : %33,7
- CHP: %31,8
- Dem Parti : %9,4
- MHP: %8,4
- İYİ Parti: %4,5
- Zafer Partisi: %3,7
- Yeniden Refah Partisi: %2,8
- Anahtar Parti: %2,1
- TİP: %1,3
- Saadet Partisi: %1,1
- Diğer: %1,2
"REKABET BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNUYOR"
GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, anketin son altı aydaki eğilimlerle örtüştüğünü belirterek, "Partiler arasındaki rekabet dengesi büyük ölçüde korunuyor. 30 yıllık tecrübemizle kendi verilerimizi yorumlamayı sürdürüyoruz. Metodoloji farklarını ise doğal karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.