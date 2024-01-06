Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçenin yeniden planlanması için çalışmalarını anlattı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bucalı iş adamlarıyla buluştuğu toplantıda, görev süresi boyunca yaptıkları en büyük çalışmanın ilçenin yeniden planlanması olduğunu vurgulayarak, "Buca'da planlı bir dönüşüm gerçekleştireceğiz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bucalı iş adamlarıyla Mevlana Tesisleri'ndeki Neva Kafe'de düzenlenen kahvaltıda buluştu. Başkan Kılıç, buluşmada Buca'ya hizmet ile geçen 5 yılını ve projelerini özetledi. Yarının Buca'sı hedefleri doğrultusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kılıç, çok yakın zamanda hayata geçirilecek Sporium Spor Merkezi, eski battaniye fabrikası alanına yapılacak Kültür Merkezi, Buca Pazar Yeri alanına yapılacak 700 kişilik gösteri merkezi, Çamlıkule'ye yapılacak pazar yeri ve cemevi projeleri hakkında bilgi verdi.

"Kenti yeniden planladık"

Görev süresince en önem verdikleri çalışmanın ilçenin yeniden planlanması olduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu: "Bu kent ıslah imar planları ile büyümüş bir kent. Yeni bir planlama şarttı. Güney revizyon planları dediğimiz alan, çok ciddi bir alan. Menderes Caddesi'nin aşağı bölgesi; Yenigün, Göksu, Yeşilbağlar bu alanı kapsayan bir plan. Hastanenin önünden geçerek belediye önüne kadar gelen yeni bir yol açılacak. İlk etapta yapılaşma az olduğu için buradaki çalışmalar hızla ilerleyecektir."

"Planlı bir dönüşüm istiyoruz"

Dönüşümün yerel müteahhitlerle yapılması taraftarı olduğunu söyleyen Başkan Kılıç, "Çaldıran, Ufuk, Seyhan mahallelerimiz için de planlarımızı yaptık. Yani biz kentimizde planlı bir dönüşüm gerçekleştirmek istiyoruz. İçinde büyük bulvarların, sosyal donatı alanlarının olduğu güzel yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. İnsanlar Avrupa'da sokağa çıktıklarında, beş on metre yürüdüklerinde parkla karşılaşıyorlar. Bizim çocuklarımızın da hakkı" dedi.

Benzinlik gelirleri Buca'ya kalacak

Başkan Kılıç, belediyeye ait benzinliklerle ilgili davayı kazandıklarına da değinerek, çok yakın zamanda benzinlikleri Bucamar'ın işleteceğini söyledi.

"Eski tren yolu hattı çok güzel olacak"

Başkan Erhan Kılıç, ilçeyi Berlin Duvarı gibi ikiye ayıran Buca Demiryolu Hattı'nı yeni bir turizm rotasına dönüştürecek bir proje hazırladıklarını hatırlattı. Yakın zamanda hayata geçecek bu proje ile eski tren yolu hattının çok güzelleşeceğini belirten Kılıç, "2,8 kilometre uzunluğunda, yürüyüş yollarının olduğu, yemyeşil bir post modern mimariye sahip çok güzel çalışma olacak" diye konuştu.

"Temizlikte devrim yaptık"

Geçmiş dönemlerde çöp toplama işlerinin ihale usulü yapıldığını kaydeden Kılıç, Buca'ya yeni temizlik araçları kazandırarak bu konuda bir devrim yaptıklarını ifade etti. Kılıç, "Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yeni araçlar aldık. Bu bizim için bir devrimdir. Yıllık maliyeti 200 milyon liraya varan bir rakamdan bahsediyoruz. Bu para artık cebimizden çıkmıyor" diye belirtti. - İZMİR