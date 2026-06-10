Cumhur İttifakı’nın Buca Belediye Başkan Vekili Adayı Veli Balyemez Oldu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek olan Buca Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayının Veli Balyemez olduğunu açıkladı.

Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. İzmir Valiliği ise Duman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 7 Haziran 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisi'nin 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00'da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek olan Buca Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin sanal medya hesabından açıklama paylaştı. Saygılı, yaptığı paylaşımda, "12 Haziran Cuma günü yapılacak olan Buca Belediyesi Başkan Vekili seçimi için, genel merkezimiz, milletvekillerimiz, Cumhur İttifakı'mızın değerli temsilcileri, teşkilatımız ve ilgili meclis üyelerimizle yürüttüğümüz istişareler ve değerlendirmeler neticelenmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 'Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Vekili Adayı' olarak göstereceğimiz isim Sayın Veli Balyemez'dir. Sayın Balyemez'e gireceği seçimde başarılar diliyorum. İzmir'imiz ve Buca'mız için hayırlı olsun inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı