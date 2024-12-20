Bir hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan ve ardından grup toplantılarında, DEM Partililer ile terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın görüşmesi çağrısı yapmasının ardından bir heyetin İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

HEYETTE YER ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, ziyaret bir hafta içinde gerçekleşecek. Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağı, eğer süreç devam ederse sonraki ziyaretlerde bu isimlerin değişebileceği belirtiliyor.

ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURULMUŞTU

Bahçeli, 26 Kasım'daki grup toplantısında da ''İmralı ile DEM Parti arasında temasın sağlanması'' için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları, Adalet Bakanlığına Öcalan ile görüşmek için dilekçe vermişti.