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Bir hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından İmralı ziyareti için izin çıktı. DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyetin önümüzdeki hafta İmralı'ya gideceği belirtildi.

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan ve ardından grup toplantılarında, DEM Partililer ile terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın görüşmesi çağrısı yapmasının ardından bir heyetin İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

HEYETTE YER ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, ziyaret bir hafta içinde gerçekleşecek. Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağı, eğer süreç devam ederse sonraki ziyaretlerde bu isimlerin değişebileceği belirtiliyor.

ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURULMUŞTU

Bahçeli, 26 Kasım'daki grup toplantısında da ''İmralı ile DEM Parti arasında temasın sağlanması'' için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları, Adalet Bakanlığına Öcalan ile görüşmek için dilekçe vermişti.

Bir hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMurat ATA:

Bıji serok apo!!!!

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Haber YorumlarıSelçuk Oğuz:

Ben küçükken şehit haberlerinde tüm büyükler o kadar üzülür kahrolurdu ki her sehit cenazesi evimizden çıkmış gibi hissederdik. Ne ara her şeyi kabul ettik, üzülmeyi bıraktık, birbirimize sırtımızı döndük anlamıyorum.

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Haber Yorumlarıibrahim Çakır:

megri megri le le megri

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

si.k.i.k apo

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Haber YorumlarıMehmet medeni Kartal:

SEROK BAHÇELİ

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Haber YorumlarıGökhan Memiş:

Ben şahsen hakkımı helal etmiyorum

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Haber YorumlarıKml Acr:

Çok değil 2-3 sene sonra bunlar apo ile görüştü diye tutuklarlar...

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Haber YorumlarıFurkan inci:

özgür özel yokmu

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Akape ve mahape bu ülkenin beka sorunudur ivedilikle gönderilmeliler

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