BTK Personeline İlişkin Düzenlemeler Yasalaştı

BTK personeline ilişkin hükümler içeren teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen bazı kanunlar ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanunla birlikte, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek. Vergi incelemesinde yetkili olanlar, görevlerinden ayrılış tarihinden itibariyle üç yıl boyunca inceleme yapılan mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayeleri bakımından doğrudan veya dolaylı bağlı bulunduğu ya da nüfuzun altında bulundurduğu kurumlarda görev alamayacak. Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu üyelerinin Türk vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum olmama, bir yıl veya daha fazla ceza almama, askerlik yapmış olama, görevi yapmaya engel bir durum olmama, herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya görevlerinden ayrılmış olma zorunluluğu getirilecek.

TRT'de düzenlemeler

Kanun ile birlikte, TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak üzere özel hukuk hükümlerime tabi şirket kurabileceği gibi yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilecek. TRT istihdam fazlası personel olarak nakle tabi tutulan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personele aylık, ikramiye, ek gösterge ödemeleri devam edecek. Kamu İhale Kurulu üyeleri geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekecek. - ANKARA