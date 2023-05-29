Bozova'da Erdoğan coşkusu

Türkiye'nin yüzyılı için yeniden Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Bozovalılar, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle meydanları karnavala çevirdi.

Sandıklarda oy sayımın bitmesiyle kent meydanında vatandaşlarla birlikte Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Ak Parti İlçe başkanı Yusuf Çakmak, MHP ilçe başkanı Remzi Özaydın, belediye meclis üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları ve halkın yoğun katılımı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini coşkuyla kutladılar. Kutlamaya katılan tüm katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Bozova her zaman olduğu gibi bugün de reisi yalnız bırakmayarak Türkiye'nin Yeni yüzyılı için sandık başına giderek sonuna kadar destek olduklarını bir kez daha sergilemiş oldu. Tüm Bozovalı halkımıza göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir olduk tek olduk, reisimize sonuna kadar destek olduk. Teşekkürler Bozova" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

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