Bozkurt Belediyesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Taahhüt Verdi

Bozkurt Belediyesi, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (ILO C190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı'nı kabul ederek, kadına yönelik şiddetle etkili bir mücadele yürütme taahhüdünde bulundu.

Bozkurt Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (ILO C190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı'nı kabul ederek, kadına yönelik şiddetle etkili bir mücadele yürütme taahhüdünde bulundu.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin ardından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile ortak bir protokol imzalayarak Bozkurt Sözleşmesi'ni hayata geçirdik. Protokol kapsamında kadın destek hattı kurarak şiddete veya tacize uğrayan kadınların destekçisi olduk. Kadın bir belediye başkanı olarak kadınlarımıza pozitif bir ayrım elbette yapıyoruz. Bizim ilçemiz kadın dostu bir ilçe olarak ön plana çıkmaktadır. Belediye işçi sözleşmelerimizde önemle altını çizdiğimiz bir madde bulunmaktadır. Bir işçimiz eşine karşı taciz veya şiddet uygulamış ise sözleşmemiz gereği yaptırımlarla karşılaşmaktadır" dedi.

"KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMEK, ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZDİR"

Başkan Çelik, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve şiddeti önlemek, bizim için öncelikli bir konudur. Kadınlarımızın güvenli ve saygın bir çalışma ortamında olmalarını sağlamak, belediyemizin temel değerlerinden biridir. Bu taahhüdümüzü yerine getirirken, uluslararası standartlara uygun hareket edeceğimizi ve toplumumuzda bu alanda farkındalık yaratmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

Bozkurt Belediyesi, şiddet ve tacize karşı gerekli önlemleri almak ve bu tür durumlarla başa çıkabilmek adına uygulanacak yaptırımları belirleyerek, çalışanları için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sağlama sözü verdi.