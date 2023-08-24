Bozatlı ve Fadıloğlu, kırsal mahallede vatandaşlarla bir araya geldi

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil ilçesine bağlı 12 kırsal mahalleyi ziyaret etti. Milletvekili Mesut Bozatlı, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde verdikleri desteklerden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve sıkıntılarını gidermek amacıyla ziyaretlerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil ilçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Gaziantep il yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Şehitkamil ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Bedirkent, Suboğazı, Tuğlu, Kozluyazı, Beyreli, Bozobası, Kabasakız, Tokdemir, Battal, Aşağı Arıl, Yukarı Arıl ve Bilek, Mahalleleri gezildi. Gittikleri her mahallede vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Milletvekili Bozatlı ve Başkan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi. Milletvekili Bozatlı ve Fadıloğlu, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Milletvekili Bozatlı, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye vermiş oldukları desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

" Allah, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin"

Vatandaşlara hitaben konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, "Öncelikle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizleri misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün, milletvekili olarak Şehitkamil Belediye Başkanımız, AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanımız, AK Parti il ve ilçe teşkilat üyelerimiz ile birlikte mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun, sizlerin desteğiyle bu dönem Milletvekili olarak seçildik. 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs yapılan genel seçimlerde hem Cumhurbaşkanımıza hem de bizlere destek oldunuz. Ben şimdiye kadar bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği gibi bizlerde sizlerin her zaman hizmetkarıyız. Amacımız, burada çok konuşmaktan ziyade sizleri dinlemek, varsa mahallemiz ve şehrimiz adına sıkıntıları yerinde çözmek. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP