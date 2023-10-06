Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Yaşar Üniversitesi'nde yeni projeleri ve Avrupa Birliği fonunu açıkladı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Yaşar Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı açılış töreninde yerel yönetimler ve üniversite iş birliğinin önemine dikkat çekerek yeni projeleri ile Avrupa Birliği'nden 110 bin Euro'luk fonu Bornova'ya kazandırdıklarını müjdeledi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Yaşar Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı açılış törenine katıldı. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen törende, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ve akademik kadroyla bir araya gelen Başkan İduğ, yerel yönetimler ve üniversite iş birliğinin önemine dikkat çekerek yeni projeleri ile Avrupa Birliği'nden 110 bin Euro'luk fonu Bornova'ya kazandırdıklarının müjdesini verdi.

Bu yıl Yaşar Üniversitesi'nin 22. yılı olduğunu belirten Başkan Mustafa İduğ, "Ben doktoramı Yaşar Üniversitesi'nde yaptım. Yıllarını burada geçirmiş bir belediye başkanı olarak çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Üniversite ve yerel yönetimler işbirliğinin en güzel örneklerini Bornova'da ortaya koyma fırsatı yakaladık. Daha önce Ekim ayı sonunda sonuçlanmasını beklediğimiz 500 bin euroluk bir enerji projesi için ortak çalışma yürüttük. 2 hafta önce de çevrenin korunmasına yönelik hazırlanan proje sayesinde Avrupa Birliği'nin 'Yeşil Bir Gelecek İçin Şehir Eşleştirme Hibe Programı'ndan 110 bin Euro'luk fonu Bornovamıza kazandırdık " dedi.

Başkan İduğ, 2023-2024 akademik yılında tüm öğrencilere ve akademisyenlere de başarılar diledi. Müzik Bölümü öğrencilerinin dinletisinin de yer aldığı açılış töreninde puan türüne ve başarı sıralamasına göre üniversiteye dereceyle yerleşen öğrencilere de hediyeler verildi.