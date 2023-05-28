Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ Oyunu Kullandı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ, 13. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Evka-3 Mahallesi’ndeki Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. İduğ, seçim sonuçlarının açıklanacağı okula giderek sandık başında olacağını ifade etti.