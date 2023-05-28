Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ Oyunu Kullandı
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Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ, 13. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Evka-3 Mahallesi’ndeki Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. İduğ, seçim sonuçlarının açıklanacağı okula giderek sandık başında olacağını ifade etti.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için eşi Ufuk İduğ ile birlikte Evka-3 Mahallesi'ndeki Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'nde 1221 No'lu sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İkinci tur seçilerinde oyumuzu kullandık. İnşallah saat 17.00'den sonra oy kullandığım okula gelip sayım işleminin sonuna kadar sandığımızın başında olacağım. Seçimde oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.