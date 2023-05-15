Bomba kulis! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı oylarıyla ilk turda ipi göğüsleyebilir

Açıklanan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 49.42, Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 44.95 oldu. Herkes seçimlerin 2. tura kalıp kalmayacağını merak ederken YSK Başkanı "Veri girişleri devam ediyor" dedi. Kulislerde ise Erdoğan'ın seçimi, halen sayımı devam eden yurt dışı oylarıyla ilk turda kazanabileceği konuşuluyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanı adayları; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından 13'üncü Cumhurbaşkanı için seçimini yaptı. Milyonlarca seçmen 191 bin 884 sandıkta oylarını kullandı.

HANGİ ADAY NE KADAR OY ALDI?

Saat 10.50 itibarıyla yüzde 99.38'i açılan sandıklarda Erdoğan'ın oyu yüzde 49.42, Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 44.95... Sinan Oğan'ın da oyu yüzde 5.20. Seçimin ilk turda tamamlanması için adaylardan birinin yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. Gözler açılacak sandıklara çevrilmişken YSK Başkanı Ahmet Yener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

YSK BAŞKANI: VERİ GİRİŞİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR

Yurt içi sandık sayısının toplam 192 bin 214 olduğunu söyleyen Yener, "Bugün saat 09.30 itibarıyla 192 bin 187 açıldı. Böylece yurt içi sandıkların da yüzde 99 bir açılma oranı vardır. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Yurt dışında 9 bin 594 bulunmaktadır. Yurt dışında açılan sandık sayısı 8 bin 65'tir. Şu anda bin 529 sandık yurt dışında açılmayan sandık bulunmaktadır. Yurt dışında açılan sandık oranı ise yüzde 84,06'dır. Bu verilere göre 09.45 itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,90, Sinan Oğan yüzde 5,2, Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişimiz devam etmektedir" dedi.

BOMBA İDDİA: İLK TURDA SEÇİM BİTEBİLİR

Hal böyleyken siyasi kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ilk turdan yurtdışı oylarıyla kazanabileceği konuşuluyor. Siyasi kulisler, muhalefetin önce ikinci tura razı edileceği, yurtdışı oyları açıklanınca Erdoğan'ın yüzde 50,03 ile kazanacağını konuşuyor.

ERDOĞAN'IN MESAJI DA DİKKAT ÇEKİCİYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün gece yarısı gelenekselleşen balkon konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yurt dışı oylarının sayımından sonra seçimlerin ilk turda biteceğini vurgulayan Erdoğan, "Hem yurt içi oyların hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz milleti kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ama sonuçlar resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Geleneksel balkon konuşmasını şimdiden yapalım dedik" ifadelerini kullandı.