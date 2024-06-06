Üye Girişi
Haberler

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Ankara kulislerinde Akşener'in, oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talepte bulunduğu konuşuluyor. Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray da katıldığı canlı yayında çok ciddi kaynaklardan böyle bir bilgiyi edindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 1 buçuk saat süren görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN İDDİA

Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti Ankara kulislerini de epey hareketlendirirken, İYİ Parti'deki başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na teslim eden Akşener ile ilgili gündem yaratacak iddialar ortaya atıldı.

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

"OĞLU FATİH İÇİN BÜYÜKELÇİLİK İSTEDİ" İDDİASI

Akşener'in Beştepe'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanması için talepte bulunduğu öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DE GİRİŞİMLERDE BULUNMUŞ

Galatasaray Lisesi mezunu olan oğlu Fatih için daha önce de birkaç girişimde bulunduğu ifade edilen Akşener'in bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çaldığı iddia ediliyor.

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

AYTUN ÇIRAY CANLI YAYINDA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray da dün akşam Sözcü TV'deki canlı yayında, "Akşener ailesinden birisinin büyükelçi olması yönünde bir talep olduğu bilgisi çok ciddi kaynaklardan geldi bana" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Meral Akşener Milletvekili Aytun Çıray İYİ Parti Beştepe Ankara Politika Güncel Haberler

Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

 Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak! Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı

Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak! Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı

 Benzine ve motorine indirim geliyor

Benzine ve motorine indirim geliyor

 Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu

Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
500

Yorumlar (12)

mardinli yiğit:

Menfaat çıkar halkın kanını emme söz konusu olunca hepsi birden dost oluveriyorlar, olan yine garibana oluyor..

222
13
yanıtYanıtla
Umut Yağcı:

Her duyduguna inanan ahmaktır

yanıt43
yanıt40
Talat:

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bakalım bu kıvılcım da alevlenecek mi?

yanıt19
yanıt7
Kent Blue:

Umut bey 22 senedir söyleyipte yapilmayanlara inananlar ne oluyor?

yanıt0
yanıt1
Baba Yabgu:

Koparmaya gelmişler dünyaya

123
5
yanıtYanıtla
Turbo Levent:

MARAL EMİN OL EN BAŞINDAN BERİ SANA GÜVENEN BİR KİŞİ YOKTU ZATEN

yanıt12
yanıt0
Serdar Kocakaya:

sağcılar maalesef kapitalizmin kölesi olmaya solculara göre çok daha meyillidirler....??

99
26
yanıtYanıtla
mardinli yiğit:

sağcılar parayı sever, solcular ise insanı sever..

yanıt127
yanıt56
Alparslan Aydoğan:

Beni de yeni Zelanda ya atasın

48
2
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Kendiniz olun. Fazlası olmaya çalışırsanız bir hiç olursunuz.

27
0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title