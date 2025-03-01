Bolivya'da katliam gibi kaza: 33 kişi hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Potosi bölgesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. 2 otobüsün karıştığı kazada 33 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da sabahın erken saatlerinde otobüs kazası meydana geldi.
33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Potosi bölgesinde 2 otobüsün karıştığı kazada 33 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Uyuni Belediyesi yetkilisi Osmar Salvatierra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ölümcül bir kaza meydana geldi ve halihazırda yaklaşık 33 kişinin öldüğü teyit edildi" ifadeleriyle kazanın bilançosunu doğruladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.