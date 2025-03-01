Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü uzattığımız eli havada bırakmamalı

Erdoğan şehit aileleriyle buluştu! Mesajı PKK'nın uykularını kaçıracak
Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı
Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istedi

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan generalden dikkat çeken hareket
İş kuracaklara rekor destek verilecek! İşte şartlar

Rekor destek verilecek, işte şartlar

Bolivya'da katliam gibi kaza: 33 kişi hayatını kaybetti

Bolivya'da katliam gibi kaza: 33 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Potosi bölgesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. 2 otobüsün karıştığı kazada 33 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da sabahın erken saatlerinde otobüs kazası meydana geldi.

33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Potosi bölgesinde 2 otobüsün karıştığı kazada 33 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Uyuni Belediyesi yetkilisi Osmar Salvatierra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ölümcül bir kaza meydana geldi ve halihazırda yaklaşık 33 kişinin öldüğü teyit edildi" ifadeleriyle kazanın bilançosunu doğruladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Türk akımı dünyaya yayıldı! Sonucu gören bayılıyor
img

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı
img

4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devlerinden alkışlık hareketler! Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur
Canlı anlatım! Gol ofsayta takıldı

Gol ofsayta takıldı! Tempo inanılmaz
Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.