BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Görevini Bırakıyor
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, kişisel nedenlerle görevinden ayrılacağını ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in istifasını kabul ettiğini açıkladı. Pedersen, Suriye halkı hakkında duyduğu derin acıları ve dirençlerini dile getirerek yeni bir sürecin başlangıcına vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yakında görevini bırakacağını açıklayarak, BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in istifasını kabul ettiğini bildirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 6 yılı aşkın süredir devam ettiği görevini yakında bırakacağını açıkladı. Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in istifasını kabul ettiğini bildirerek, "Uzun bir hizmet döneminin ardından kişisel nedenlerle görevimden ayrılmak niyetindeydim. Suriye'deki deneyimlerim, bazen şafak sökmeden önce en karanlık saatlerin yaşandığı gerçeğini doğruladı. Uzun süre boyunca ilerleme kesinlikle imkansız görünüyordu, ta ki birdenbire gerçekleşene kadar" dedi.

"Suriye halkı kadar derin acılar çeken, bu kadar direnç ve kararlılık gösteren çok az halk vardır"

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin tarihi bir geçiş sürecinde olduğunu belirterek, "Suriye halkı kadar derin acılar çeken, bu kadar direnç ve kararlılık gösteren çok az halk vardır. Bugün Suriye ve halkı yeni bir şafağa kavuştu ve bizler bunun parlak bir gün olmasını sağlamalıyız. Onlar bunu çok hak ediyorlar" dedi.

Suriye'deki iç savaş sırasında Pedersen, Esad rejimi ile muhalifleri arasında barışçıl bir çözüm müzakere etmek amacıyla siyasi misyonlara öncülük eden birkaç BM elçisinden biri olarak görev yapıyordu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
