Haberler

BM Güvenlik Konseyi, 'ABD-Venezuela gerilimi' gündemiyle 23 Aralık'ta acil toplantı kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin bu ülkeye yönelik eylemlerini ele almak üzere 23 Aralık'ta acil toplantı yapacak. Venezuela, ABD'nin ülke egemenliğini ihlal ettiğini savunuyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Venezuela'nın talebi üzerine ABD'nin bu ülkeye yönelik adımlarını ele almak üzere 23 Aralık'ta acil toplantı yapacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik eylemleriyle ilgili olarak Venezuela'nın başvurusu üzerine acil toplantı kararı aldı. Bu ay konsey başkanlığını yürüten Slovenya, toplantının 23 Aralık'ta yerel saatle 15.00'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Uzun süredir ABD'yi ülkesinin egemenliğini ihlal etmekle suçluyan Caracas yönetimi, özellikle petrol başta olmak üzere Venezuela'ya ait varlıkların ABD tarafından sahiplenilmeye çalışıldığını ifade ediyor.

Venezuela'dan "tarihin en büyük yağması" çıkışı

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği resmi mektupta, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tutumunun sömürgeci bir yaklaşımı yansıttığını belirterek, Washington'un Venezuela toprakları ile petrol dahil olmak üzere ülkesinin varlıklarını ABD'ye aitmiş gibi ilan ettiğini ve Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti. Moncada, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, ABD hükümetinin dünyanın en büyük petrol rezervlerini kendi malı olarak sahiplendiği anlamına gelir ki bu, insanlık tarihinin en büyük yağmalama eylemlerinden biri olurdu" ifadelerini kullandı.

Guterres-Maduro telefonda görüştü

Acil toplantı kararı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi. BM tarafından yapılan açıklamada, görüşmede bölgedeki mevcut gerilimlerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, üye devletlerin uluslararası hukuka ve özellikle Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı göstermesi gerektiğini bir kez daha vurguladığı, taraflara itidal çağrısında bulunduğu ve bölgesel istikrarın korunması amacıyla gerilimin düşürülmesinin önemine dikkat çektiği kaydedildi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

İki yıl boyunca otelden çıkmadı, odaya girenlerin ağzı açık kaldı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
title