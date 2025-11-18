BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü Kurulmasını Onayladı

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de bir Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurularak görev yetkisi verilmesini öngören karar tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planında yer alan Uluslararası İstikrar Gücü'nün yetkilerini detaylandıran karar tasarısını kabul etti. ABD tarafından sunulan 2803 nolu BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı için yapılan oylamada 15 üyeden 13'ü lehte oy kullanırken, Rusya ve Çin temsilcileri çekimser oy kullandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ve Mısır ile birlikte çalışacak Uluslararası İstikrar Gücü kurulması ve bu güce ilk etapta iki yıllığına görev yetkisi verilmesini öngören tasarı için yapılan oylamadan önce konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz, tasarıyı "Trump'ın 20 maddelik kapsamlı planından doğan bir metin" olarak nitelendirdi.

Tasarının Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Pakistan ve Endonezya'nın diplomatik çabalarıyla şekillendiğini vurgulayan Büyükelçi Waltz, "Bu ülkeler, BM Genel Kurulu üst düzey görüşmeleri sırasında Başkan Trump'ın yanında durdu" şeklinde konuştu.

Kararın Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'ne yetki verdiğini ve Endonezya ve Azerbaycan gibi Müslüman ülkelerden gelecek askerlerin görev yapacağı güçlü bir barış koalisyonu tesis edeceğini vurgulayan Büyükelçi Waltz, "Bu cesur insanlar, Gazze sokaklarını güvence altına alacak, silahsızlanmayı denetleyecek, sivilleri koruyacak ve insani yardımı güvenli koridorlardan geçirecek. Tüm bunlar olurken, İsrail varlığını aşamalı olarak sonlandıracak ve seçilmiş, güvenilen bir Filistin polis gücü yeni bir rol üstlenecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, planın ayrıca Hamas'ın kontrolünü ortadan kaldıracağına dikkat çekti. Rusya'nın alternatif bir tasarı hazırlandığını da ifade eden Waltz, "Bunların hepsi savaşı tekrar etmeye yarar. Gecikme, cana mal olacak" diyerek tasarının aleyhinde oy kullanmanın "savaşa geri dönmek" manasına geleceği uyarısında bulundu.

Asker göndermeyi düşünen ülkeler, tasarıyı gerekli bir koşul olarak görüyordu

Gazze'de çok uluslu güvenlik misyonu için uluslararası meşruiyet sağlayan tasarı, Gazze'de görev yapacak güce asker göndermeyi düşünen ülkeler ve bağışçılar tarafından konuşlanma için gerekli bir koşul olarak görülüyordu.

Tasarı, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik ateşkes planı çerçevesinde Gazze'nin idaresi için Barış Kurulu'nun tesis edilmesini öngörüyor. Henüz kurulmamış olan ve Trump'ın başkanlık edeceği Barış Kurulu'nun geçici yönetim otoritesi olarak görevlendirilmesini öngören tasarı, ayrıca Gazze Şeridi'nde İsrail ve Mısır ile birlikte çalışacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne görev yetkisi veriyor.

Tasarı metnine göre Uluslararası Görev Gücü'nün görevleri arasında Gazze sınırlarının güvenliğini sağlamak, sivilleri korumak, insani yardımları kolaylaştırmak, yeniden yapılandırılmış Fİlistin polis gücünün eğitimi ve konuşlandırılmasına destek olmak ve Hamas ile diğer silahlı grupların ellerindeki silahların kalıcı olarak devre dışı bırakılmasını denetlemek yer alıyor.

Metinde ayrıca İsrail güçlerinin bu uluslararası gücün tüm bölge üzerinde güvenlik ve kontrolü sağlamasının ardından tamamen çekileceği belirtiliyor. - NEW YORK