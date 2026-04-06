BM'den ABD'ye sivil hedef uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'ye İran'daki sivil hedeflere saldırmanın uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki köprüler ve elektrik santrallerine yönelik saldırı tehditleri devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) ABD'yi İran'daki sivil hedeflere saldırmaması konusunda uyardı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu hatırlattı. Dujarric, belirli sivil altyapı unsurlarının askeri hedef olarak nitelendirilse bile yüksek oranda sivil zarara yol açabileceğini ve bu nedenle saldırının yasak olduğu anlamına geldiğini ifade etti. Dujarric, bu tür saldırıların savaş suçu olup olmadığının bir mahkeme tarafından karara bağlanması gerektiğini aktardı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı