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Blinken ve Netanyahu, Gazze'de Kalıcı Güvenlik İçin Görüştü

Blinken ve Netanyahu, Gazze'de Kalıcı Güvenlik İçin Görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek Gazze'deki çatışmanın sona erdirilmesi ve insani yardım akışının arttırılması konularını ele aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çıktığı 11'inci Orta Doğu kapsamında İsrail'e geldi. Bakan Blinken, ziyareti çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'ın Gazze'deki çatışmanın hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı güvenlik sağlayacak şekilde sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdiği aktarılarak, "Bakan, çatışma sonrası dönemde Filistinlilerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerine olanak tanıyan ve Gazze için yönetişim, güvenlik ve yeniden yapılanma sağlayan yeni bir yol çizmenin önemini vurgu yaptı" denildi.

Blinken'ın İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını arttırmak ve yardımların sivillere ulaşmasını sağlamak için ilave adımlar atması gerektiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, Blinken ve Netanyahu'nun İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını, Mavi Hat boyunca BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını ve sınırın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönmelerine izin veren diplomatik bir çözüme ulaşılması için devam eden çabaları ele aldıkları aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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