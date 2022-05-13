BAE Devlet Başkanı'nın ölümü sonrası programını değiştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyeye gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan 73 yaşında hayatını kaybetti. Bu gelişme sonrası ülkede 40 gün yas ilan edildi.

ERDOĞAN TAZİYEYE GİDECEK

3 Kasım 2004'ten bu yana BAE'nin Devlet Başkanı ve Abu Dabi Şeyhi olarak görev yapan Zayid El Nahyan için programını değiştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziyeye gidecek.

"UZUN SÜREDİR RAHATSIZLIĞI VARDI"

Konuyla ilgili cuma namazı çıkışı bir açıklama yapan Erdoğan, "Uzun süredir bir rahatsızlığı vardı. Bugün de Rahman'a kavuştu. Rabbim taksiratını affetsin cennetiyle muamele etsin. Biz de taziye için ziyarete gideceğiz" ifadelerini kullandı.