Haberler

Binaya girişi sırasında Gürsel Tekin'in karşısına dikildi: Baksana halime, böyle gelinmez

Binaya girişi sırasında Gürsel Tekin'in karşısına dikildi: Baksana halime, böyle gelinmez
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından görevlendirilen Gürsel Tekin, "Biz kayyum değiliz, kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de" diyerek İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi. Tekin'e tepki gösteren bir partili kadın, "Sizden dolayı gaz yedik" dedi. Tekin ise "Polisi ben göndermedim" karşılığını verdi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve Gürsel Tekin'in görevlendirilmesi sonrası başlayan gerginlik sürüyor. İstanbul İl Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Tekin "Biz kayyum değiliz. Kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de." dedi. Gürsel Tekin, bir süre aracında bekledikten sonra binaya polis eşliğinde girdi.

"SALDIRDINIZ BİZE, SİZDEN DOLAYI GAZ YEDİK"

Gürsel Tekin'in binaya girişi sırasında karşısına dikilen partili bir kadın, "Bütün kardeşlerim yerlerde yattı, baksana halime, böyle gelinmez. Çok üzüldüm. Saldırdınız bize. Sizden dolayı biz gaz yedik" dedi.

"POLİSİ BEN GÖNDERMEDİM"

Tekin'in bu sözlere yanıtı ise "Polisi ben göndermedim" şeklinde oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yahu birisi tekini yplladıniketdk kayyum yapıldı adam kim bilir ne dediler de kabul ettirdiler...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus güler:

polisi sen göndermedin ama gönderileceğini bilipte rahatça geldin.ikiside aynı şey sayılır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Polisle beraber sen geldin utanmaz herif. Babaocagin artik a.k.p partisi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus güler:

ahbe kılıcdaroğlu sırf ben gittim bak partiye ne oldu dedirtmek için susuyorsun. keşke net bir açıklamalı şekilde gürsel tekine katılmıyorum diyebilseydin bir kez.bugün büyüklük sende kalmadı küçüklük sende kaldı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan yakalandı! Çarpıcı detayı Vali açıkladı

İşte o saldırgan! Karakolu kana bulayan zanlıyla ilgili çarpıcı detay
Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra boşanan kadının mutluluğu

Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra kurtulan kadının mutluluğu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.