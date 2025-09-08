Binaya girişi sırasında Gürsel Tekin'in karşısına dikildi: Baksana halime, böyle gelinmez

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve Gürsel Tekin'in görevlendirilmesi sonrası başlayan gerginlik sürüyor. İstanbul İl Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Tekin "Biz kayyum değiliz. Kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de." dedi. Gürsel Tekin, bir süre aracında bekledikten sonra binaya polis eşliğinde girdi.

"SALDIRDINIZ BİZE, SİZDEN DOLAYI GAZ YEDİK"

Gürsel Tekin'in binaya girişi sırasında karşısına dikilen partili bir kadın, "Bütün kardeşlerim yerlerde yattı, baksana halime, böyle gelinmez. Çok üzüldüm. Saldırdınız bize. Sizden dolayı biz gaz yedik" dedi.

"POLİSİ BEN GÖNDERMEDİM"

Tekin'in bu sözlere yanıtı ise "Polisi ben göndermedim" şeklinde oldu.