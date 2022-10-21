Binali Yıldırım'ın kaza yaptığı aracın fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler "Mucize eseri kurtulmuş" diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç dün Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı. Kaza sonrası yaralanan Yıldırım'ın sağlık durumu iyiye giderken kazaya karışan aracın fotoğrafı da ortaya çıktı.