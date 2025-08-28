Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir

Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda konuşan eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa'daki vatandaşlık tanımının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Etnik kimlik esasına dayalı değil, eşitliğe dayalı bir tanım olmalı" dedi.

Türkiye, "Terörsüz Türkiye" projesi kapsamında kritik bir süreçten geçiyor. PKK'nın kendini feshetmesi ve sembolik törenle silahların ateşe verilmesiyle başlayan süreç, TBMM gündemine taşındı. Bu kapsamda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarına devam ediyor.

"VATANDAŞLIK TANIMI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Komisyon, farklı kesimlerin temsilcilerini dinlerken bugün de TBMM eski başkanlarını ağırladı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, komisyondaki konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Yıldırım, Anayasa'daki vatandaşlık tanımının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir. Etnik kimlik esasına dayalı değil, eşitliğe dayalı bir tanım olmalıdır. Bu değişiklik üniter yapımızı bozacak diye algılanmamalı. Birleştirici ve bütünleştirici adımlar atmalıyız."

"KÜRTLER DE TÜRKLER DE ASLİ UNSURDUR"

Yıldırım, kalkınmanın ve yatırımların önündeki en büyük engelin terör olduğuna dikkat çekerek, "Kürtler de, Türkler de bu milletin asıl unsurudur. Cumhuriyet nasıl birlikte kurulduysa, bugün de hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış hissetmemelidir" dedi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTI

Yıldırım'ın bu açıklaması, vatandaşlık tanımına ilişkin yaptığı ikinci çıkış oldu. Daha önce Hukuki Araştırmalar Derneği'nin (HUDER) düzenlediği Yeni Anayasa Buluşmaları programında da benzer ifadeler kullanmış ve Anayasa'nın 66. maddesindeki "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesini tartışmaya açmıştı.

ANAYASA 66. MADDE

Anayasa'nın 66. maddesindeki, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." ifadesi cumhuriyet tarihinde üzerinde en çok tartışma yaşanan konulardan biri olarak dikkat çekiyor.

Yorumlar (74)

Haber YorumlarıVatan Sever:

İnanılmaz, bu ülkeyi kesinlikle yok etmek istiyorlar.

Yorum Beğen446
Yorum Beğenme98
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

bir bitmediniz ya fosillesmis keneler dusun TC nin yakasindan

Yorum Beğen358
Yorum Beğenme65
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıo:

Fosilleş miş.. KENE yani BİT gibi bir böcek türü .. DUSUN mu ? DUYSUN mu ? TC nin neeee ?

yanıt0
yanıt8
Haber YorumlarıCengiz Karakelle:

akepelilier o.c. deyince bazi o.c.'ler bagiriyordu. baska bir tabir varmi sizin icin?

Yorum Beğen231
Yorum Beğenme65
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıo:

Akrep Burcu musun ?

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıMurat Aydın:

str o.ç

yanıt3
yanıt3
Haber Yorumlarıo:

stroç = strech ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSaim :

Bıtane o ç varsa oda sensin yıllarca kürdü zorla Türk yaptınız kimse sizi zorla Kürt yapmıyor eşit varandaşlık bağıyla kürdü de türkü de bu ülkenin aslı unsurudur bakıyorum bütün faşistler burda toplanmış

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıFerhat T :

dokunma binali, yanarsın.

Yorum Beğen181
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıo:

Binali .. kemal sunal filmlerinde .. at koşturan birisinin ismimiydi ? eski zamanlarda yani.

yanıt8
yanıt2
Tüm 74 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
