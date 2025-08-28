Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir

Türkiye, "Terörsüz Türkiye" projesi kapsamında kritik bir süreçten geçiyor. PKK'nın kendini feshetmesi ve sembolik törenle silahların ateşe verilmesiyle başlayan süreç, TBMM gündemine taşındı. Bu kapsamda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarına devam ediyor.

"VATANDAŞLIK TANIMI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Komisyon, farklı kesimlerin temsilcilerini dinlerken bugün de TBMM eski başkanlarını ağırladı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, komisyondaki konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Yıldırım, Anayasa'daki vatandaşlık tanımının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir. Etnik kimlik esasına dayalı değil, eşitliğe dayalı bir tanım olmalıdır. Bu değişiklik üniter yapımızı bozacak diye algılanmamalı. Birleştirici ve bütünleştirici adımlar atmalıyız."

"KÜRTLER DE TÜRKLER DE ASLİ UNSURDUR"

Yıldırım, kalkınmanın ve yatırımların önündeki en büyük engelin terör olduğuna dikkat çekerek, "Kürtler de, Türkler de bu milletin asıl unsurudur. Cumhuriyet nasıl birlikte kurulduysa, bugün de hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış hissetmemelidir" dedi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTI

Yıldırım'ın bu açıklaması, vatandaşlık tanımına ilişkin yaptığı ikinci çıkış oldu. Daha önce Hukuki Araştırmalar Derneği'nin (HUDER) düzenlediği Yeni Anayasa Buluşmaları programında da benzer ifadeler kullanmış ve Anayasa'nın 66. maddesindeki "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesini tartışmaya açmıştı.

ANAYASA 66. MADDE

Anayasa'nın 66. maddesindeki, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." ifadesi cumhuriyet tarihinde üzerinde en çok tartışma yaşanan konulardan biri olarak dikkat çekiyor.